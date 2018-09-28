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هيئة الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

هيئة الأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة
http://almnatiq.net/?p=637385
المناطق - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية اليوم الأحد ,على منطقة الباحة تصحب برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار .
وأفاد التنبيه المبكر أن الحالة تشمل مدينة الباحة، حيث تستمر إلى الساعة الـ 10 من مساء اليوم.
ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين إلى أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، حاثاً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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