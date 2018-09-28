برعاية محافظ القرى .. أهالي مركز معشوقة يحتفلون باليوم الوطني ٨٨

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احتفل أهالي مركز معشوقة بمنطقة الباحة بالذكرى الثامنه والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك بحديقة الناصف بمعشوقة بحضور محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان ، وشيخ قبيلة الزهران وعدد من المسؤولين في المركز والأهالي .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الأستاذ عايض بن لبيد كلمة الأهالي أكد فيها أهمية الاحتفال باليوم الوطني كونه يذكرنا بصفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان جلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .

مستعرضاً ما شهدته المملكة من تطور ونهضة تنموية شاملة منذ تأسيسها إلى عهد العزم والحزم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان مهندس رؤية ٢٠٣٠ ومجدد نهضة الوطن وتطلعاته نحو مستقبل مشرق وغد أجمل ، مضيفاً دامت أفراحك يا وطن ودام امنك واطمنئانك .

معرباً عن شكره للجان العاملة والراعيه للحفل .

بعد ذلك توالت فقرات الحفل من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية التي تحدثت عن حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ثم شاهد الجميع أوبريتًا وطنيًّا بهذه المناسبة بمشاركة طلاب المدارس بالمركز ، فيما شارك الجميع في ختام الحفل في العرضة السعودية بعد ذلك أقيمت المحاورة الشعريه بين كلاً من الشاعر علي بن معطش الغامدي والشاعر مرهب البقمي و الشاعر مبارك ابو علاج و الشاعر زيد العضيله .

الجدير بالذكر شمل الاحتفال على العديد من الفعاليات ومنها ” مسيرة وطنيه ، استعراض الخياله ، مرثون المشي ، مسابقات للأطفال ، وفقرة أجمل زي للأطفال معبراً عن الوطن بالإضافة لرسايل قصيرة في حب الوطن والرسم حر ” .