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برعاية محافظ القرى .. أهالي مركز معشوقة يحتفلون باليوم الوطني ٨٨

برعاية محافظ القرى .. أهالي مركز معشوقة يحتفلون باليوم الوطني ٨٨
http://almnatiq.net/?p=637392
المناطق - الباحة
احتفل أهالي  مركز معشوقة  بمنطقة الباحة بالذكرى الثامنه  والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وذلك بحديقة الناصف بمعشوقة  بحضور محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان ، وشيخ قبيلة الزهران وعدد من المسؤولين في المركز والأهالي .
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقى الأستاذ عايض بن لبيد كلمة الأهالي   أكد فيها أهمية الاحتفال باليوم الوطني كونه يذكرنا بصفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان جلالة الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .
مستعرضاً ما شهدته المملكة من تطور ونهضة تنموية شاملة منذ تأسيسها إلى  عهد العزم والحزم  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ  وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان مهندس رؤية ٢٠٣٠ ومجدد نهضة الوطن وتطلعاته نحو مستقبل مشرق وغد أجمل ، مضيفاً دامت أفراحك يا وطن ودام امنك واطمنئانك .
معرباً عن شكره للجان العاملة والراعيه  للحفل .
بعد ذلك توالت فقرات الحفل من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية التي تحدثت عن حب الوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ثم شاهد الجميع أوبريتًا وطنيًّا بهذه المناسبة بمشاركة طلاب المدارس بالمركز ، فيما شارك الجميع في ختام الحفل في العرضة السعودية بعد ذلك أقيمت المحاورة الشعريه بين كلاً من الشاعر علي بن معطش الغامدي والشاعر مرهب البقمي  و الشاعر مبارك ابو علاج  و الشاعر زيد العضيله .
الجدير بالذكر شمل الاحتفال على  العديد من الفعاليات  ومنها ” مسيرة وطنيه ، استعراض الخياله ، مرثون المشي ، مسابقات للأطفال  ، وفقرة أجمل زي للأطفال معبراً عن الوطن بالإضافة لرسايل قصيرة في حب الوطن والرسم حر ” .

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