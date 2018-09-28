إطلاق مسابقة تصميم شعار لرابطة دومة الجندل الخضراء

المناطق - الجوف

أعلنت رابطة دومة الجندل الخضراء عن إطلاق مسابقة تصميم شعار بحسب الشروط التالية :

١- مضمون الشعار يحتوي الاهتمام بالتشجير و البيئة .

٢- أن يكون حديث وعصري وغير مقتبس من شعارات سابقة .

٣- يمكن استخدامه في الطباعة بجميع المقاسات صغير و وسط و كبير .

٤- يحتوي على كلمة ( رابطة دومة الجندل الخضراء ) ، ويحتوي على تاريخ 2018 و ١٤٤٠

٥-إلا تتعدّى الألوان المستخدمة في الشعار ثلاثة ألوان .

٦- أن تكون عناصر الشعار واضحة ومحدّدة لا تتأثر بالتصغير والتكبير . .

٧-أن يتمّ شرح بسيط لفكرة الشعار .

٨- يحق للسعوديين و المقيمين الإشتراك بالمسابقة

٩-أن يتمّ إرسال نسختين من التصميم، إحداهما ملونة، والثانية بالأبيض والأسود .

١٠- يمكن لكلّ مصمم الاشتراك في هذه المسابقة بثلاثة تصاميم كحد أقصى .

١١- الرابطة غير ملزمة بقبول أي تصميم من التصاميم المشاركة في المسابقة، أو بإعادة التصاميم غير المقبولة .

١٢- تعتبر نتائج المسابقة بعد صدورها نهائية ، ولا تقبل أي مراجعة لها .

١٣- تنتقل ملكية التصميم الفائز بالكامل إلى رابطة دومة الجندل الخضراء ، ولا يحق للمصمم الفائز استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكلٍ من الأشكال .

١٤- اخر موعد لاستقبال التصاميم 2 صفر 1440 الموافق 11 أكتوبر 2018

١٥ – سيحصل المصمم على جائزة مالية قيمة ..

يذكر أن رابطة دومة الجندل الخضراء رسميه وتحت رعاية محافظ دومة الجندل د.طلال التمياط وتضم نخبة من المتطوعين والمهتمين و المتخصصين في المجال الزراعي و البيئي .

ويمكن إرسال الشعار إلى البريد الإلكتروني

Maah1397@hotmail.com

وللاستفسار

جوال رقم 0563468966