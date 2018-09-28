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إطلاق مسابقة تصميم شعار لرابطة دومة الجندل الخضراء

إطلاق مسابقة تصميم شعار لرابطة دومة الجندل الخضراء
http://almnatiq.net/?p=637407
المناطق - الجوف

أعلنت رابطة دومة الجندل الخضراء عن إطلاق مسابقة تصميم شعار بحسب الشروط التالية  :
١- مضمون الشعار يحتوي الاهتمام بالتشجير و البيئة  .
٢- أن يكون حديث وعصري وغير مقتبس من شعارات سابقة .
٣- يمكن استخدامه في الطباعة بجميع المقاسات صغير و وسط و كبير .
٤- يحتوي على كلمة ( رابطة دومة الجندل الخضراء ) ، ويحتوي على تاريخ 2018 و ١٤٤٠
٥-إلا تتعدّى الألوان المستخدمة في الشعار ثلاثة ألوان  .
٦- أن تكون عناصر الشعار واضحة ومحدّدة لا تتأثر بالتصغير والتكبير . .
٧-أن يتمّ شرح بسيط لفكرة الشعار .
٨- يحق للسعوديين و المقيمين الإشتراك بالمسابقة
٩-أن يتمّ إرسال نسختين من التصميم، إحداهما ملونة، والثانية بالأبيض والأسود .
١٠- يمكن لكلّ مصمم الاشتراك في هذه المسابقة بثلاثة تصاميم كحد أقصى .
١١- الرابطة غير ملزمة بقبول أي تصميم من التصاميم المشاركة في المسابقة، أو بإعادة التصاميم غير المقبولة .
١٢- تعتبر نتائج المسابقة بعد صدورها نهائية ، ولا تقبل أي مراجعة لها  .
١٣- تنتقل ملكية التصميم الفائز بالكامل إلى رابطة دومة الجندل الخضراء ، ولا يحق للمصمم الفائز استخدامه أو الاستفادة منه بأي شكلٍ من الأشكال .
١٤- اخر موعد لاستقبال التصاميم 2 صفر 1440 الموافق 11 أكتوبر 2018
١٥ – سيحصل المصمم على جائزة مالية قيمة ..

يذكر أن رابطة دومة الجندل الخضراء رسميه وتحت رعاية محافظ دومة الجندل د.طلال التمياط وتضم نخبة من المتطوعين والمهتمين و المتخصصين في المجال الزراعي و البيئي .
ويمكن إرسال الشعار إلى البريد الإلكتروني
Maah1397@hotmail.com
وللاستفسار
جوال رقم 0563468966

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