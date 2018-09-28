الابتدائية السابعة بالحوية تبادر بغرس ٨٨شتلة في ذكرى اليوم الوطني بايدى صغيراتها

الطائف - عادل الزهراني

في مبادرة رائعة تنمي روح الوطنية لدى الطلاب والطالبات قامت مجموعة من طالبات الابتدائية السابعة بالحوية بغرس ٨٨ شتلة بحديقة الفيصلية بحوية الطائف

بالتعاون مع أمانة الطائف بإشراف من قائدة المدرسة الأستاذة ( نوف سلامة العتيبي )

وبجهود رائدتي النشاط ( هلا العتيبي ، حصة العتيبي ) وبأيدي زهرات المدرسة

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات قامت بها المدرسة في ذكرى اليوم الوطني ال٨٨ للمملكة العربية السعودية

والهدف منها غرس في نفوسهم حب الوطن والمحافظة على الممتلكات والمشاركة في بناء وتنمية الوطن .. وأن يكون لهم بصمة وأثر وذكرى لا تنسى