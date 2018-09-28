الحوثي يمنع طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي

المناطق - وكالات

منعت ميليشيات الحوثي الإيرانية طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، اليوم الجمعة، كانت ستقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح لخارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.

وفي التفاصيل، كلفت الأمم المتحدة طائرة تابعة لها بنقل أبناء علي صالح (صلاح ومدين) إلى خارج اليمن بحسب اتفاق الإفراج عنهم من قبل ميليشيات الحوثي.

وقد أقلعت الطائرة من مطار العاصمة الأردنية عمّان وتوجهت إلى صنعاء إلا أن الحوثيين منعوا هبوطها، ما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها إلى عمّان بعد تعنت وعدم تجاوب من ميليشيات الحوثي الإيرانية بالهبوط في مطار صنعاء، الأمر الذي يؤكد عدم جدية ميليشيات الحوثي واستمرارها في خرق العهود والمواثيق.

يذكر أن الحوثيين قد اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما قوبل برفض الحوثيين.