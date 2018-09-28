وفاة شخص وإصابتين خطيرة في حادث مروري على طريق الباحة بلجرشي

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لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصين بإصابات خطيرة اثر انقلاب سيارة على طريق الباحة بلجرشي

واوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن انقلاب وانيت على طريق بالجرشي بالتحديد بني سالم وتم توجيه فرقتين اسعافيه من الهلال الاحمر للموقع وايضاً القائد الميداني سعد عوض الزهراني وعند وصولهم ومسح الموقع أتضح وجود وفاه بالموقع و اصابتين خطيره لشابين في العقد الثاني من العمر و تم التعامل مع الاصابتين اسعافياً بالموقع وتحولت احدى الاصابات لحاله cbr وتم عمل لها الانعاش القلبي الرئوي حتى وصولها لمستشفى الامير مشاري بن سعود ببالجرشي .