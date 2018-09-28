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أهالي بيش يحتفلون باليوم الوطني 88

أهالي بيش يحتفلون باليوم الوطني 88
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بيش - فضة عطيف
احتفل أهالي محافظة بيش مساء أمس ، بذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة, بحضور المحافظ حسن بن عبدالله أبو شرحة, ورؤساء المراكز التابعة للمحافظة و مديري الإدارات الحكومية والمشايخ والأهالي, وذلك بحديقة الضفة بالمحافظة.
وفِي بداية الفعاليات قام محافظ بيش بجولة في معرض المرسم الحر الذي نظمه مكتب تعليم بيش ,  مطلعاً على جميع الإعمال الوطنية التي شارك بها الطلاب .
بعدها بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن ، ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم  الدكتور حمزة عطية ، رفع من خلالها باسمه ونيابة عن أهالي بيش التهاني و التبريكات لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولى عهده الأمين – رعاهما الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة , مجدداً باسم الجميع العهد والولاء للقيادة الرشيدة – أيدها الله -.
وبين أن احتفال أهالي بيش في هذا اليوم, يأتي تجسيداً واضحاً ونموذجاً حقيقاً لمشاعر الفرح والولاء والانتماء الحقيقي للوطن والقيادة الرشيدة , مشيراً إلى أن ذكرى اليوم الوطني تُعد تأكيداً للجهد الذي بذله موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز – رحمه الله -، في لم شتات هذه البلاد وجمع الصف تحت راية واحدة وإبرازاً لجهود ثمان وثمانون عاماً حافلة بالتنمية والتطور في شتى المجالات وأبنائه البررة من بعده .
واستعرض الدكتور عطية في كلمته العطاءات والانجازات والمشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها وتشهدها محافظة بيش كغيره من محافظات منطقة جازان، وما يقدمه أبطالنا البواسل من مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي وما سجلوه من ملاحم بطولية في الدفاع عن الوطن والمواطن والمقدسات والوقوف في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.
بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي اشتملت على أنشودة وطنية بعنوان ” وطني ما أغلاه ” قدمها  أطفال روضة التنمية المحلية ببيش , و قصيدة شعرية , ومشاركة للجالية الصينية المقيمة بالمحافظة بمناسبة اليوم الوطني للملكة ,  ثم قدم طلاب ثانوية المطعن مسرحة وطنية بعنوان ” وطن العطاء ”  ، ثم شاهد الحضور أوبريتا بعنوان” ” شموخ وطن” ، ثم قدمت الرقصات الشعبية والأهازيج الوطنية.
و في ختام الحفل قام محافظ بيش بتسليم الكأس والميداليات لفريق مركز الحقو لحصوله على المركز الأول في بطولة كرة القدم  الذي نظمته المحافظة بمناسبة اليوم الوطني , كذلك تسليم الجوائز المالية والعينية للخمسة الفائزين في المرسم الحر , إلى جانب تكريم المنظمين للحفل والإعلاميين ،, بعدها أطلقت الألعاب النارية التي أنارت سماء بيش حيث رسمت لوحة جمالية تمازجت مع مشاعر الفرح والسرور التي ملئت قلوب الحاضرين والحاضرات .

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