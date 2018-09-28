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بأكبر مسيرة وطنية وأوبريت “أرض الآمنين” مركز وادي جازان يحتفل باليوم الوطني 88

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بأكبر مسيرة وطنية وأوبريت “أرض الآمنين” مركز وادي جازان يحتفل باليوم الوطني 88

بأكبر مسيرة وطنية وأوبريت “أرض الآمنين” مركز وادي جازان يحتفل باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=637436
جازان - فضة آل عطيف

احتفل مركز وادي جازان يوم أمس باليوم الوطني 88 على شرف سعادة محافظ أبوعريش محمد الشمراني وسعادة رئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري ورئيس بلدية وادي جازان المهندس شاكر مباركي ومشائخ القبائل والأعيان والأهالي

وقد تضمن الاحتفال مسيرة وطنية للخيول والدرجات والدبابات والسيارات المعدلة والطيران الشراعي ومعدات الدفاع المدني والدوريات جابت قرى الوادي موشحه بأعلام المملكة وصور القيادة كما تم تدشين أطول مرسم جداري بطول 1200 متر شارك فيه فنانين من أبناء وادي جازان كما أقيم معرض للعدد من الجهات المشاركة وخيمة للسر المنتجة وقدمت عروض للكاراتيه وعدد من المسابقات والمسرحيات لنجوم الفن

وقد أقيم حفل خطابي بدأ بالسلام الملكي ثم آيات من القرآن الكريم ثم كلمة لرئيس مركز وادي جازان عبدالله بن محمد الظافري هنئ خلالها القيادة باليوم الوطني مبين بأن هذا الاحتفال جاء ليجسد ما يكنه أهالي وادي جازان من حب وولاء لهذا الوطن وللقيادة وما شهدته المملكة والمنطقة من قفزات في التنمية ومواكبة خطط رؤية المملكة 2030 مقدم شكره لسعادة محافظ أبوعريش على تشريفه لحفل أهالي الوادي كما قدمت قصيدة نبطيه للشاعر محمد عطيف ثم كلمة لشيخ شمل وادي جازان محمد عقيل كما قدمت لوحة وطنية بالعديد من اللغات لطفلين بالإنجليزية والعربية والفرنسية  كما قدمت مشاركة وطنية من جمعية الثريا للمكفوفين وقدم قدم أهالي جبال فيفاء لوحة فنية إهداء إلى أهالي وادي جازان بمناسبة اليوم الوطني ثم قدمت قصيدة فصى للشاعر محمد عكام وفي ختام الحفل أقيم أوبريت أرض الآمنين من كلمات خالد العمودي وأداء وألحان الفنان علي عيسى والفنان يوسف مشرقي وقد صاحب الأوبريت الألعاب النارية كما كرمت اللجنة المنظمة الجهات والرعاة .

 

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