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رئيس الفلبين يعترف بقتل آلاف الأشخاص دون محاكمة

رئيس الفلبين يعترف بقتل آلاف الأشخاص دون محاكمة
http://almnatiq.net/?p=637462
المناطق - وكالات

قال رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي ، إن “خطيئته الوحيدة” تتلخص في القتل بدون محاكمات، خلال الحرب على المخدرات.

وقالت صحيفة South China Morning Post، إن رودريغو دوتيرتي ألقى خطابًا وجهه إلى منتقديه أمس الخميس 27 سبتمبر، تساءل فيه: “ماهو ذنبي؟ هل سرقت بيزو واحدا؟ خطيئتي الوحيدة هي القتل بدون محاكمة”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نشطاء حقوق الإنسان، اعتبروا كلمات الرئيس بمثابة اعتراف بالذنب.

وفي فترة سابقة، اعترف رودريغو دوتيرتي، بأنه تم خلال “الحرب على المخدرات” التي أطلقها، تنفيذ عمليات إعدام جماعية خارج نطاق القضاء، لكنه نفى دائما أن هذه كانت مبادرة من جانب سلطات الدولة.

وسرعان ما حاولت السلطات الفلبينية، إفراغ تصريح رئيس الدولة من محتواه. وقال الناطق الرئاسي، هاري روكي، إن الرئيس دوتيرتي تحدث “بنوع من المزح” ولا يجوز “أن يؤخذ كلامه على محمل الجد”.

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