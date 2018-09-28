وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول الخليج والولايات المتحدة والأردن ومصر

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شارك معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في اجتماع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأوضاع في المنطقة والتعاون القائم بين دول مجلس التعاون والأردن ومصر مع الولايات المتحدة الأمريكية.