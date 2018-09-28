استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 290 آخرون بالرصاص الحي والاختناق شرق غزة

المناطق - واس

استشهد خمسة فلسطينيين اليوم وأصيب 290 آخرين، اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية شرق مدينة غزة ومخيم البريج وسط قطاع غزة، ومدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 12 عاما جراء إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ونقل جثمانه إلى مستشفى ناصر في المدينة, فيما استشهد الفتى محمد نايف الحوم (14 عاما)، بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر.

كما استشهد الشاب إياد خليل أحمد الشاعر(18 عاما) جراء إصابته برصاص قناصة الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد الشاب محمد بسام شخصة (24 عاماً) وهو من حي الشجاعية شرق المدينة، وشهيد ثالث مجهول الهوية، نقلت جثامينهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى إصابة 290 فلسطينيا بجروح مختلفة، جرى تحويل 97 منهم إلى المستشفيات من بينهم 45 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم مصابان وصفت حالتهما بالخطيرة.