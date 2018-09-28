“الجليدان” ينتصر بأول مبارياته في بطولة الملاكمة.. و200 ألف ريال مكافأة

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وجه المستشار تركي آل الشيخ بصرف مكافأة 200 ألف ريال للسعودي عبدالفتاح الجليدان، بعد الفوز أمام الجورجي “شافيلغو تسامالا دايدز” في بطولة السوبر العالمي للملاكمة على “كأس محمد علي كلاي” في الوزن المتوسط.

واحتفل السعودي “الجليدان” وسط الحلبة بعد الفوز، ورفع العلم السعودي عالياً بمشاركة الجهاز الفني للاعب، قبل أن يتم رفعه عالياً على الأعناق.

وتقام بطولة الملاكمة على الصالة المغطاة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة؛ حيث تُقام سبعة نِزالات قبل المباراة النهائية للبطولة، فيما سينطلق نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي للملاكمة لفئة الوزن المتوسط، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، ويجمع بين الملاكميْن البريطانييْن: جورج جروفس “بطل رابطة الملاكمة العالمية”، وكالم سميث “حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي”، مساء اليوم الجمعة، عند تمام الساعة الـ11.00 مساءً بتوقيت السعودية.