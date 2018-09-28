احدث الأخبار

الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك
منطقة جازان
 طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!
أبرز المواد
 فيديو مذهل.. رصد بدايات نمو الجهاز العصبي!
أبرز المواد
 “الجليدان” ينتصر بأول مبارياته في بطولة الملاكمة.. و200 ألف ريال مكافأة
أبرز المواد
 استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 290 آخرون بالرصاص الحي والاختناق شرق غزة
أبرز المواد
 ضبط 8 ر 1 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 وزير الخارجية يشارك في اجتماع دول الخليج والولايات المتحدة والأردن ومصر
أبرز المواد
 رئيس الفلبين يعترف بقتل آلاف الأشخاص دون محاكمة
أبرز المواد
 تسجيل أول إصابة بشرية في العالم بـ”داء الجرذان”
أبرز المواد
 “أوتشا”: 12 شهيدا فلسطينيا وإصابة نحو ألف آخرين خلال الأسبوعين الماضيين
أبرز المواد
 رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي تشن حربًا همجية من أجل مشروعها العنصري والطائفي
أبرز المواد
الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”

الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك

أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك

منطقة جازان
طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!

طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!

أبرز المواد
فيديو مذهل.. رصد بدايات نمو الجهاز العصبي!

فيديو مذهل.. رصد بدايات نمو الجهاز العصبي!

أبرز المواد

فيديو مذهل.. رصد بدايات نمو الجهاز العصبي!

فيديو مذهل.. رصد بدايات نمو الجهاز العصبي!
http://almnatiq.net/?p=637484
المناطق - الرياض

رصدت لقطات ثلاثية الأبعاد لحظات التطور الدقيق للجهاز العصبي لأجنة “zebrafish”، وهو نوع من الأسماك المخططة، وحصلت على جائزة للتصوير الفوتوغرافي.

وفاز الفيديو الرائع الذي صورته الدكتورة، إليزابيث هاينز، بالتعاون مع جايري هنري، على مدى 16 ساعة، بمسابقة “Nikon Small World in Motion” لعام 2018.

via GIPHY

وقامت هاينز بدراسة دور جينات سلسلة كينسين، وهو بروتين ينتمي إلى فئة البروتينات الحركية الموجودة في الخلايا، خلال التطور المعقد للغاية للخلايا العصبية الحسية، في حين تم تطوير تكنولوجيا الفحص المجهري لالتقاط لحظات العملية المذهلة.

وقام الباحثان بتصوير العملية داخل مجهر منزلي، حيث نما الجنين في الماء، وهي ظاهرة صعبة التصوير بشكل لا يصدق، مع قدرة العينة على التحرك بسهولة أثناء محاولة التقاط الصور. ومع ذلك، فإن التقنية البديلة لتقييد حركة “zebrafish” في كتلة من الهلام، يمكن أن تؤدي إلى تصوير تطورها العصبي بدقة لا متناهية.

وتقول هاينز إنه ما يزال هناك الكثير من الأمور التي يجب تعلمها حول أدوار جينات كينسين، والتوصل إلى فهم أفضل للتغيرات في نموها.

روابط ذات صلة

الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”

الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”
طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!

طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!
“الجليدان” ينتصر بأول مبارياته في بطولة الملاكمة.. و200 ألف ريال مكافأة

“الجليدان” ينتصر بأول مبارياته في بطولة الملاكمة.. و200 ألف ريال مكافأة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*