طفل عمره 7 سنوات يخدع نظام iOS الجديد!

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ذكر أحد مستخدمي “Reddit” أن ابنه البالغ من العمر 7 سنوات فقط، تمكن من التغلب على برمجيات نظام “iOS 12” الأحدث من آبل.

وأوضح الرجل أنه وبعد ظهور ميزة “وقت الشاشة” الجديدة التي طرحت مع آخر تحديث من نظام “iOS”، قام بتحديد وقت الدخول إلى الألعاب في هاتف طفله لكي لا يقضي وقتا طويلا خلف شاشة الهاتف كل يوم.

لكن الطفل احتال على هذه الميزة بأسلوب ذكي، حيث قام بحذف الألعاب الموجودة في الجهاز ليزول معها حظر وقت الاستخدام، وبعدها أعاد تحميل الألعاب من السحابة الإلكترونية لآبل بدلا من أن يحملها من متجر التطبيقات “App Store”، وبالتالي عاد نظام التشغيل في الهاتف ليقرأ برمجيات الألعاب كما كان يقرأها منذ مدة، أي قبل تفعيل ميزة الحظر.

وطرحت آبل ميزة “وقت الشاشة” مع آخر تحديث لنظام التشغيل “IOS”. ويمكن للمستخدم من خلالها معرفة المدة التي يقضيها يوميا في استعمال كل تطبيق، كما يمكنه عبرها تحديد مدة استخدام كل تطبيق على حدة، الأمر الذي تراه آبل فعالا لمساعدة الناس على تقليل استخدام بعض التطبيقات، كتطبيقات المراسلة والتواصل الاجتماعي، وحتى الألعاب.