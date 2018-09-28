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أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك

أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك

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أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك

أمير منطقة جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك
http://almnatiq.net/?p=637491
المناطق - فضه عطيف 

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل آل علي بمحافظة الداير بني مالك الشيخ حسن بن يحي جمعان العليلي في وفاة والده.
وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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