الفيحاء يحقق فوزه الأول برباعية في شباك القادسية “فيديو”

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نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في تحقيق أول فوز له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إثر انتصاره اليوم الجمعة على ضيفه القادسية،4-2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة المجمعة، ليضع الفريق البرتغالي حداً لثلاث هزائم على التوالي منذ انطلاقة المنافسة.

النتيجة رفعت رصيد الفيحاء إلى ثلاث نقاط، بينما تجمد القادسية عند 4 نقاط بعد أربع جولات.

وضع التشيلي روني فرنانديز مهاجم الفيحاء فريقه في المقدمة بعد تسعة دقائق من انطلاقة المباراة من ضربة رأسية، وكاد أن يضاعف النتيجة لكن تسديدته جانبت القائم، ليعود االقادسية بهدف التعادل عند الدقيقة 19 بواسطة حسن العمري لينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني ضاعف الضيوف النتيجة عن طريق البرزايلي التون خوسية عند الدقيقة 46، قبل أن يعود عبدالله آل السالم بهدف التعادل للفيحاء بعد متابعة الكرة التي ارتدت من الحارس القدساوي عند الدقيقة 52 ليعود بالمباراة لنقطة البداية، ويعود اللاعب نفسه بهدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه مانحاً التقدم للفيحاء وفي الزمن المحتسب بدلاً عن الضائع أطلق الكولومبي اسبيرلا رصاصة الرحمة على القادسية بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 90+، البولندي سيمون مارسينياك حكم المباراة انتهاء المواجهة بفوز الفيحاء برباعية.

هذا، وسيتضيف الفيحاء الرائد، فيما يواجه القادسية نظيره الوحدة في الجولة المقبلة من الدوري المحلي.