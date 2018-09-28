التعادل يحسم مواجهة الرائد و الشباب “فيديو”

المناطق - الرياض

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الرائد وضيفه الشباب في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ويعد هذا التعادل الخامس بين الفريقين في آخر 8 مواجهات.

النتيجة رفعت رصد الرائد إلى نقطتين، فيما ارتفع رصيد الشباب إلى 8 نقاط بعد مرور أربع جولات على انطلاقة الدوري المحلي.

ولم يستطع فريق الشباب الفوز على الرائد منذ آخر فوز له في 28 يناير 2016، حيث تواجه الفريقان 8 مرات فاز الرائد في ثلاثة منها وحضر التعادل خمس مرات.

هذا، وسيحل الشباب ضيفاً على التعاون، بينما يواجه الرائد نظيره الفيحاء في الجولة المقبلة من الدوري المحلي.