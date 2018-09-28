مقتل وإصابة 14 من عناصر ميليشيا الانقلاب في معارك مع الجيش اليمني

المناطق - واس

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون اليوم، بنيران الجيش اليمني شرقي اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن 6 من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح 8 آخرون بنيران الجيش أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية في منطقة الحلو بمديرية المصلوب التابعة للجوف اليمنية.