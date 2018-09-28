قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون اليوم، بنيران الجيش اليمني شرقي اليمن.
وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن 6 من عناصر الميليشيا قتلوا وجرح 8 آخرون بنيران الجيش أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع عسكرية في منطقة الحلو بمديرية المصلوب التابعة للجوف اليمنية.
مقتل وإصابة 14 من عناصر ميليشيا الانقلاب في معارك مع الجيش اليمني
قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وأصيب آخرون اليوم، بنيران الجيش اليمني شرقي اليمن.
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