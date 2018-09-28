حوذان يشارك في ماراثون اليوم الوطني رغم إصابته

جازان - المناطق ؛

أعرب الزميل الإعلامي محمد حوذان الجابري عن سعادته بالمشاركة في الماراثون رغم إصابته التي تمنعه من الركض والمشي بشكل سليم ، وقال إن الإعاقة الحقيقية هي اعاقه العقل والفكر والاستماع لأولئك المرجفين الساعين لزعزعة أمن واستقرار هذا الوطن الغالي ، وبين أن المشار كه في فعاليات الاحتفال بالذكرى ال ٨٨ لتوحيد المملكة هي مصدر فخر واعتزاز لكل فرد من أبناء هذا الوطن ، ويجب علينا جميعا أن نحافظ على منجزاته ونساهم في بناءه وتقدمه في شتى المجالات .

وعن تحقيقه المركز الأخير في السباق قال بأن “طموحنا عنان السماء ” تحت قياده خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، وبأذن الله في السنه القادمه اكون من الثلاثه الاوائل في المارثون .. وختم نسأل الله العلي القدير أن يحفظ ديننا ويديم على وطننا الأمن والأمان …