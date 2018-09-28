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جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تحتفي باليوم الوطني 88

جمعية الأطفال المعوقين بالجوف تحتفي باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=637525
المناطق-الجوف

احتفل مركز جمعية الأطفال المعوقين بالجوف باليوم الوطني ال 88 للمملكة العربيه السعوديه يوم الخميس الموافق 17 محرم 1440 هـ بحضور أعضاء الجمعية وعدد من مديرات مراكز التأهيل ومدارس التعليم العام وعدد من إعلاميات منطقة الجوف .
حيث شاركت طالبات المدارس الأطفال فرحتهم بهذة المناسبة التي افتُتحت بآيات من الذكر الكريم تلاها أحد طلاب الجمعية ثم استمتع الجميع في العديد من الفقرات الترفيهية والإنشادية .. أيضاً عبر أطفال الجمعية عن اعتزازهم بهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة – حفظهم الله – من خلال رفع الإعلام السعودية واللوحات التعبيرية التي قدمتها لهم الجمعية بكل ود و محبة.

وأعرب مدير مركز الجوف الأستاذ عبدالله الفراج عن تقديرة لجهود الجميع التي عبر من خلالها أطفالنا فلذات أكبادنا عن انتمائهم للوطن المعطاء وقيادته الرشيدة رافعا باسمه واسم منسوبي مركز منطقة الجوف وأطفاله أسمى وأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – رعاهم الله – بمناسبة الذكرى ال 88 لتوحيد بلادنا المباركة سائلين الله أن يحفظ هذا الصرح الشامخ وقيادته وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان انه سميع مجيب الدعاء .
وفي نهاية الحفل تم تكريم المؤسسات الراعية و الإعلاميين الذين قاموا بنقل وتوثيق هذا الاحتفال مقدما الشكر والتقدير لفندق النزل لمشاركته الرائعة .

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