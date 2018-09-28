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نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك بوفاة والده

نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك بوفاة والده

منطقة جازان

نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك بوفاة والده

نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك بوفاة والده
http://almnatiq.net/?p=637532
جازان - المناطق

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬ اليوم ، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل آل علي بمحافظة الداير بني مالك الشيخ حسن بن يحي جمعان العليلي، في وفاة والده.

‏وعبر نائب أمير منطقة جازان‬ ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.
من جهته عبر الشيخ حسن العليلي باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرة الفقيد ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه.

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