نائب أمير جازان يعزي شيخ شمل قبائل آل علي ببني مالك بوفاة والده

جازان - المناطق

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان‬ اليوم ، تعازيه ومواساته لشيخ شمل قبائل آل علي بمحافظة الداير بني مالك الشيخ حسن بن يحي جمعان العليلي، في وفاة والده.

‏وعبر نائب أمير منطقة جازان‬ ، عن خالص تعازيه ومواساته لأبناء وذوي الفقيد ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

من جهته عبر الشيخ حسن العليلي باسمه ونيابة عن جميع أفراد أسرة الفقيد ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان ، على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم ، سائلين الله أن يديم على سموه الصحة وأن لايريه مكروه.