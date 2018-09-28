بالفيديو.. اعتراف قيادي يمني يفضح دعم قطر لمليشيا الحوثي الموالية لإيران

المناطق - الرياض

اعترف القيادي محسن حسن سالم، عضو ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للحراك الثوري”، الذي يتزعمه حسن أحمد باعوم، بتمويل قطر لمظاهرات ضد الشرعية في اليمن، ودعم جماعة الحوثي الانقلابية الإرهابية.

ونشر موقع “اليمن العربي” فيديو يحمل اعترافات حسن سالم، أكد فيه أن “أعضاء المجلس توجهوا إلى المنصورة لعقد المؤتمر الثاني للمجلس، وتم مناقشة تأهيل الأعضاء”.

وأضاف أنهم تحركوا كمجموعة كبيرة نحو عمان، واستقبلهم هُناك فادي حسن باعوم وبليغ ذيبان وسالم عوض الربيزي ومحمد دمبع النخعي والأحول وناصر محمد المغني وأبوجمل المطلي وحماد الصبيحي وعبدالولي الصبيحي ووردة النقيب وهنادي العمودي.

وأشار إلى أنهم جلسوا في عُمان يومين، ومرّوا على الدوحة لمدة نصف ساعة (ترانزيت) قبل أن يطيروا إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وتابع مُحسن حسن سالم، أنهم في بيروت قاموا بإجراء دراسة باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري وهياكله التنظيمية، مُشيرا إلى أن “قطر وفادي باعوم هُم من تكفلوا بتمويل الرحلة والدراسات التي أجروها”.

وأوضح أنهم “عادوا لليمن من أجل القيام بمسيرات سلمية حضارية ضد غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، إلا أنهم فوجئوا بشغب وإطلاق شعارات خلال المسيرات مُهاجمة للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المُتحدة؛ لجذب استعطاف البسطاء والمساكين بدعم من قطر وفادي باعوم”.