الحوثيون ينقضون اتفاقا مع الأمم المتحدة ويمنعون طائرة من نقل نجلي صالح

المناطق - الرياض

منعت ميليشيات الحوثي الإيرانية طائرة أممية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، الجمعة، كانت ستقل نجلي الرئيس السابق علي عبدالله صالح خارج اليمن، بحسب اتفاق مسبق مع الأمم المتحدة.

وكلفت الأمم المتحدة طائرة تابعة لها بنقل نجلي الرئيس السابق، صلاح ومدين، إلى خارج اليمن بحسب اتفاق الإفراج عنهما من قبل ميليشيات الحوثي.

وأقلعت الطائرة من مطار العاصمة الأردنية عمان وتوجهت إلى صنعاء، إلا أن الحوثيين منعوا هبوطها، مما أجبر الطائرة الأممية على العودة إلى وجهتها إلى عمان، بعد تعنت الميليشيات الحوثية وعدم تجاوبها، مما يؤكد استمرارها في خرق العهود والمواثيق.

يذكر أن الحوثيين اشترطوا وصول طائرة عمانية إلى مطار صنعاء الدولي لنقل أقارب صالح إلى العاصمة العمانية مسقط، في حين أن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، وافق على أن تتولى نقلهم طائرة تابعة للأمم المتحدة، وهو ما قوبل برفض الحوثيين.