مشروع قطار الحرمين يحظى باهتمام إعلامي عالمي كبير

المناطق - الرياض

حظي حفل تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لمشروع قطار الحرمين السريع في مدينة جدة الثلاثاء الماضي باهتمام عالمي كبير، وحقق الحدث صدى إعلامياً واسعاً في وسائل الإعلام الدولي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقامت ببث حفل التدشين وكالات الأنباء العالمية، كما أذاعتها المحطات التلفزيونية الدولية العامة والمتخصصة في نشراتها الرئيسة، ونشرتها صحف الصف الأول في صدر صفحاتها.

وأبرز حجم التغطية الكبير ما يحظى به المشروع من أهمية اقتصادية، كأحد المشروعات الضخمة التي تأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتثبت أن الرؤية تمضي قدماً لإنجاز أهدافها في تعزيز فرص النمو الاقتصادي للمملكة، وتنويع مصادر دخلها غير النفطية.

وقد بلغ عدد مشاهدات أخبار المشروع (16442637) مشاهدة في العالم لعدد 178 مادة إعلامية، قدمت من خلال 134 مصدراً، وتم بثها بعدد 15 لغة حققت وصولا إلى 26 دولة.

ومن بين وكالات الأنباء التي بثت أخبار تدشين مشروع قطار الحرمين السريع؛ وكالة رويترز العالمية، ووكالة الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس الأمريكية، ووكالة الأنباء الألمانية، وسبوتنيك الروسية، الأناضول التركية.

كما نشرت أخبار المشروع صحف ومواقع؛ نيويورك تايمز، والجارديان، والإندبندنت، وديلي ميل، وسنكودياس، والموندو، وبي بي سي ويورونيوز، وميل أونلاين، وداون، وذا تايمز أوف إنديا، وآي نيوز أي دي، ويني شفق، وريال واي جازيت، وبزنس استاندارد، وورد نيوز، وصوت أمريكا، وإن دي تي في، وستار أونلاين.

وأذاعت أخبار تدشين مشروع قطار الحرمين السريع في نشراتها الرئيسية؛ محطات سي إن إن، وبي بي سي، وفرنسا 24، ويورونيوز، آر تي الروسية، وتي آر تي التركية.

ويعزز مشروع قطار الحرمين السريع من توفير خدمات نقل متميزة للحجاج والمعتمرين والزوار بأعلى المعايير العالمية، ويؤكد نهوض المملكة بدورها الاستراتيجي في حماية وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تعزيز التقدم الاقتصادي في مجال تطوير منظومة النقل وبخاصة سكك الحديد، ويظهر قدرة المملكة على إنجاز المشروعات الكبرى، وتنمية وتنويع مصادر اقتصادها، وزيادة فرص تنمية السياحة في المناطق التي يمر بها القطار.