وظائف متنوعة شاغرة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة

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أعلنت إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل و الصيانة بتبوك عن فتح باب التقديم على المسابقة الوظيفية لشغل أكثر من (500) وظيفة على بند التشغيل والصيانة (للرجال والنساء).

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– أخصائي مشتريات (عدد 2)

– باحث مشتريات (عدد 3)

– مأمور مشتريات (عدد 2)

– إداري (عدد 5)

– مساعد إداري (عدد 13)

– أمين مستودع (عدد 1)

– منسق مواد (عدد 1)

– باحث موارد بشرية (عدد 4)

– محاسب رواتب / مدقق حسابات / مدقق عقود (عدد 6)

– مراسل – مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (عدد 5)

– مصمم إنفوجرافكس وفديو موشن – للرجال والنساء (عدد 2)

– حارس أمن وسلامة (عدد 6)

– بنّاء (عدد 18)

– حداد مسلح (عدد 10)

– دهان مباني (عدد 9)

– سباك (عدد 26)

– فني لحام (عدد 12)

– فني لديترات (عدد 1)

– مبلط (عدد 12)

– نجار أثاث عام (عدد 18)

– مليس (عدد 8)

– منجد (عدد 6)

– حلاق (عدد 7)

– مركب زجاج وألمنيوم (عدد 5)

– مركب عزل (عدد 2)

– مساح (عدد 3)

– مصلح مفاتيح وأقفال (عدد 1)

– مراقب إنشاءات (عدد 5)

– فني حاسب آلي (عدد 2)

– مبرمج (عدد 1)

– طبيب عام (عدد 5)

– مهندس اتصالات (عدد 1)

– مهندس حاسب آلي (عدد 1)

– مهندس سلامة (عدد 1)

– مهندس سلامة – مدني (عدد 2)

– مهندس كهربائي (عدد 12)

– مهندس مدني (عدد 9)

– مهندس مدني التخطيط والجدولة (عدد 2)

– مهندس مدني – طرق (عدد 1)

– مهندس مدني عزل مائي وحراري (عدد 1)

– مهندس معماري (عدد 3)

– مهندس ميكانيكي (عدد 9)

– مهندس ميكانيكي شبكات مياه (عدد 1)

– مهندس ميكانيكي مراقبة جودة (عدد 2)

– مشرف مراقبة حركة المخزون (عدد 2)

– مشرف ورشة الزجاج والألمنيوم (عدد 1)

– كهرباء ضغط منخفض (عدد 7)

– كهربائي تمديدات (عدد 29)

– كهربائي سخانات (عدد 10)

– كهبائي سيارات بنزين (عدد 3)

– كهربائي ضغط عالي (عددد 7)

– كهربائي عام (عدد 18)

– كهربائي لوحة تحكم (عدد 1)

– كهربائي محركات (عدد 5)

– كهربائي مضخات مياه (عدد 1)

– كهربائي معدات مطابخ (عدد 3)

– كهربائي مولدات (عدد 1)

– كهربائي مولدات توربينية (عدد 4)

– كهربائي نقل طاقة (عدد 7)

– فني كهربائي محركات / فني كهربائي محطات (عدد 9)

– فني ميكانيكي عام (عدد 3)

– فني ميكانيكي عربات ديزل (عدد 3)

– فني هيدروليكي (عدد 1)

– فني وزن أذرعة سيارات (عدد 1)

– ميكانيكي غلايات (عدد 8)

– ميكانيكي آبار (عدد 1)

– ميكانيكي آلات الغسيل والكي (عدد 4)

– ميكانيكي تبريد وتكييف تشلرات (عدد 4)

– ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 7)

– ميكانيكي تكييف مركزي (عدد 10)

– ميكانيكي تمديدات مياه (عدد 4)

– ميكانيكي توربينات (عدد 1)

– ميكانيكي صيانة وتعبئة طفايات حريق (عدد 4)

– ميكانيكي مضخات (عدد 3)

– ميكانيكي مضخات حريق (عدد 3)

– ميكانيكي مضخات مياه (عدد 5)

– ميكانيكي معدات مطابخ (عدد 3)

– فني اتصالات (عدد 5)

– فني إلكترو ميكانيكي (عدد 1)

– فني إلكترونيات أنظمة الإنذار (عدد 1)

– فني إلكترونيات (عدد 5)

– فني إلكترونيات بصرية وسمعية (عدد 1)

– فني تركيب شبكات هاتف / فني صيانة أجهزة هاتف (عدد 1)

– فني صيانة إلكتروميكانيكية – مصاعد (عدد 1)

– فني فحص وبرمجة كمبيوتر عربات (عدد 1)

– مشغل رافعات وأوناش (عدد 3)

– مشغل محطات صرف صحي / ميكانيكي (عدد 7)

– مشغل محطة تحلية / مشغل محطة تنقية مياه (عدد 6)

– مشغل محطة كهرباء (عدد 3)

– مشغل محطة تبريد (عدد 7)

– مشغل معدات – قريدر / بلدوزر / مدحلة (عدد 1)

– مشغل معدات ثقيلة – مكنسة (عدد 2)

– مشغل ميكانهيكي (عدد 5)

– مراقب سلامة مهني (عدد 4)

– مراقب صحي (عدد 1)

– مراقبة صحية – نساء (عدد 2)

– مراقب عمال (عدد 5)

– فني إطفاء وإنقاذ (عدد 4)

– فني زراعي (عدد 3)

– حلواني – رجال ونساء (عدد 10)

– صانع عصائر طازجة – رجال ونساء (عدد 3)

– طاهي أطعمة أجنبية – رجال ونساء (عدد 7)

– طاهي أطعمة عربية – رجال ونساء (عدد 7)

– طاهي أسماك – رجال ونساء (عدد 3)

– طاهي عام – رجال ونساء (عدد 2)

– مقدم طعام – رجال (عدد 32)

– سائق رافعة شوكية (عدد 2)

– سائق معدات ثقيلة (عدد 1)

– عامل زراعة (عدد 15)

للإطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف: إضغط هنا

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً من خلال موقع إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية من الأحد القادم 1440/1/20هـ ولمدة (5) أيام.

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