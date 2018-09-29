وظائف متنوعة شاغرة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل والصيانة

أعلنت إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية للتشغيل و الصيانة بتبوك عن فتح باب التقديم على المسابقة الوظيفية لشغل أكثر من (500) وظيفة على بند التشغيل والصيانة (للرجال والنساء).
وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:
– أخصائي مشتريات (عدد 2)
– باحث مشتريات (عدد 3)
– مأمور مشتريات (عدد 2)
– إداري (عدد 5)
– مساعد إداري (عدد 13)
– أمين مستودع (عدد 1)
– منسق مواد (عدد 1)
– باحث موارد بشرية (عدد 4)
– محاسب رواتب / مدقق حسابات / مدقق عقود (عدد 6)
– مراسل – مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (عدد 5)
– مصمم إنفوجرافكس وفديو موشن – للرجال والنساء (عدد 2)
– حارس أمن وسلامة (عدد 6)
– بنّاء (عدد 18)
– حداد مسلح (عدد 10)
– دهان مباني (عدد 9)
– سباك (عدد 26)
– فني لحام (عدد 12)
– فني لديترات (عدد 1)
– مبلط (عدد 12)
– نجار أثاث عام (عدد 18)
– مليس (عدد 8)
– منجد (عدد 6)
– حلاق (عدد 7)
– مركب زجاج وألمنيوم (عدد 5)
– مركب عزل (عدد 2)
– مساح (عدد 3)
– مصلح مفاتيح وأقفال (عدد 1)
– مراقب إنشاءات (عدد 5)
– فني حاسب آلي (عدد 2)
– مبرمج (عدد 1)
– طبيب عام (عدد 5)
– مهندس اتصالات (عدد 1)
– مهندس حاسب آلي (عدد 1)
– مهندس سلامة (عدد 1)
– مهندس سلامة – مدني (عدد 2)
– مهندس كهربائي (عدد 12)
– مهندس مدني (عدد 9)
– مهندس مدني التخطيط والجدولة (عدد 2)
– مهندس مدني – طرق (عدد 1)
– مهندس مدني عزل مائي وحراري (عدد 1)
– مهندس معماري (عدد 3)
– مهندس ميكانيكي (عدد 9)
– مهندس ميكانيكي شبكات مياه (عدد 1)
– مهندس ميكانيكي مراقبة جودة (عدد 2)
– مشرف مراقبة حركة المخزون (عدد 2)
– مشرف ورشة الزجاج والألمنيوم (عدد 1)
– كهرباء ضغط منخفض (عدد 7)
– كهربائي تمديدات (عدد 29)
– كهربائي سخانات (عدد 10)
– كهبائي سيارات بنزين (عدد 3)
– كهربائي ضغط عالي (عددد 7)
– كهربائي عام (عدد 18)
– كهربائي لوحة تحكم (عدد 1)
– كهربائي محركات (عدد 5)
– كهربائي مضخات مياه (عدد 1)
– كهربائي معدات مطابخ (عدد 3)
– كهربائي مولدات (عدد 1)
– كهربائي مولدات توربينية (عدد 4)
– كهربائي نقل طاقة (عدد 7)
– فني كهربائي محركات / فني كهربائي محطات (عدد 9)
– فني ميكانيكي عام (عدد 3)
– فني ميكانيكي عربات ديزل (عدد 3)
– فني هيدروليكي (عدد 1)
– فني وزن أذرعة سيارات (عدد 1)
– ميكانيكي غلايات (عدد 8)
– ميكانيكي آبار (عدد 1)
– ميكانيكي آلات الغسيل والكي (عدد 4)
– ميكانيكي تبريد وتكييف تشلرات (عدد 4)
– ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 7)
– ميكانيكي تكييف مركزي (عدد 10)
– ميكانيكي تمديدات مياه (عدد 4)
– ميكانيكي توربينات (عدد 1)
– ميكانيكي صيانة وتعبئة طفايات حريق (عدد 4)
– ميكانيكي مضخات (عدد 3)
– ميكانيكي مضخات حريق (عدد 3)
– ميكانيكي مضخات مياه (عدد 5)
– ميكانيكي معدات مطابخ (عدد 3)
– فني اتصالات (عدد 5)
– فني إلكترو ميكانيكي (عدد 1)
– فني إلكترونيات أنظمة الإنذار (عدد 1)
– فني إلكترونيات (عدد 5)
– فني إلكترونيات بصرية وسمعية (عدد 1)
– فني تركيب شبكات هاتف / فني صيانة أجهزة هاتف (عدد 1)
– فني صيانة إلكتروميكانيكية – مصاعد (عدد 1)
– فني فحص وبرمجة كمبيوتر عربات (عدد 1)
– مشغل رافعات وأوناش (عدد 3)
– مشغل محطات صرف صحي / ميكانيكي (عدد 7)
– مشغل محطة تحلية / مشغل محطة تنقية مياه (عدد 6)
– مشغل محطة كهرباء (عدد 3)
– مشغل محطة تبريد (عدد 7)
– مشغل معدات – قريدر / بلدوزر / مدحلة (عدد 1)
– مشغل معدات ثقيلة – مكنسة (عدد 2)
– مشغل ميكانهيكي (عدد 5)
– مراقب سلامة مهني (عدد 4)
– مراقب صحي (عدد 1)
– مراقبة صحية – نساء (عدد 2)
– مراقب عمال (عدد 5)
– فني إطفاء وإنقاذ (عدد 4)
– فني زراعي (عدد 3)
– حلواني – رجال ونساء (عدد 10)
– صانع عصائر طازجة – رجال ونساء (عدد 3)
– طاهي أطعمة أجنبية – رجال ونساء (عدد 7)
– طاهي أطعمة عربية – رجال ونساء (عدد 7)
– طاهي أسماك – رجال ونساء (عدد 3)
– طاهي عام – رجال ونساء (عدد 2)
– مقدم طعام – رجال (عدد 32)
– سائق رافعة شوكية (عدد 2)
– سائق معدات ثقيلة (عدد 1)
– عامل زراعة (عدد 15)
للإطلاع على شروط وتفاصيل الوظائف: إضغط هنا
وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً من خلال موقع إدارة مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية من الأحد القادم 1440/1/20هـ ولمدة (5) أيام.
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