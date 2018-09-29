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نائب الرئيس اليمني يدعو لمساندة الجيش اليمني لدحر المشروع الحوثي

نائب الرئيس اليمني يدعو لمساندة الجيش اليمني لدحر المشروع الحوثي
http://almnatiq.net/?p=637561
المناطق - وكالات

دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، اليمنيين جميعًا إلى مساندة جهود الجيش اليمني من أجل دحر المشروع الحوثي الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة.
وأشار خلال زيارات ميدانية قام بها إلى محور صعدة العسكري، أن المحافظات التي عانت من الحوثيين وفكرهم العنصري وممارساتهم الإجرامية وفي مقدمة تلك المحافظات محافظة صعدة، ستتحرر جميعها من هذه الميليشيات وتنعم بتواجد وانتشار الدولة.
وثمن الدور الأخوي الصادق لدول التحالف وما يقدم منها من مساندة في سبيل استكمال التحرير وإعادة محافظة صعدة إلى سلطة الدولة.

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