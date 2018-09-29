تراجع تحويلات الأجانب إلى الخارج

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فيما تراجعت تحويلات الأجانب إلى الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، استقرت التحويلات للسعوديين خلال الفترة نفسها.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، بلغ إجمالي تحويلات السعوديين للخارج نحو 41.22 مليار ريال منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 41.05 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2017، مسجلة نموا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة – بما يعادل 173 مليون ريال.

فيما بلغت تحويلات السعوديين نحو 3.69 مليار ريال خلال أغسطس العام الجاري، متراجعة 45.5 في المائة – بما يعادل 3.08 مليار ريال، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ كانت تبلغ نحو 6.77 مليار ريال.

وفيما يتعلق بتحويلات الأجانب، بلغت قيمتها نحو 93.66 مليار ريال خلال فترة الأشهر الثمانية، مقارنة بـ 94.85 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة تراجعا 1.2 في المائة – بما يعادل نحو 1.19 مليار ريال.

وبلغت تحويلات الأجانب 10.43 مليار ريال خلال أغسطس من العام الجاري، متراجعة 16.9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ كانت تبلغ نحو 12.55 مليار ريال.