أكبر شركة تكرير صينية تخفض شحنات إيران النفطية إلى النصف

المناطق - وكالات

قفزت أسعار النفط أمس مقتربة من 83 دولارا للبرميل، في الوقت الذي تضغط فيه عقوبات أمريكية منتظرة على طهران على صادرات الخام الإيرانية، ما يتسبب في شح في الإمدادات رغم أن مصدرين رئيسين آخرين يعمدون إلى زيادة الإنتاج.

وزادت دول أخرى أعضاء في أوبك الإنتاج في الأشهر الأخيرة، لكن محللين يقولون إن المخزونات العالمية تهبط مع شح الإمدادات.

ومن المتوقع أن تضخ السعودية كميات إضافية من الخام في السوق على مدى الشهرين المقبلين لتعويض انخفاض الإنتاج الإيراني.

وكان مصدران على دراية بسياسة أوبك أشارا إلى أن المنتجين بحثوا احتمال زيادة إمدادات المنظمة والمنتجين الحلفاء بنحو 500 ألف برميل يوميا.

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بأكثر من دولار إلى 82.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014.

وزادت عقود الخام الأمريكي الخفيف أكثر من دولار وتحديدا 1.13 سنتا إلى 73.23 دولار للبرميل.