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سقوط طائرة مدنية في البحر.. فكانت المفاجأة غير متوقعة

سقوط طائرة مدنية في البحر.. فكانت المفاجأة غير متوقعة
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المناطق - وكالات

قال مدير مطار تشوك بدولة ميكرونيزيا إن مجموعة من القوارب الصغيرة أنقذت 47 شخصا هم ركاب وأفراد طاقم طائرة تابعة لشركة إير نيوجيني سقطت في البحر قبيل هبوطها في المطار اليوم الجمعة.

وقال مدير المطار جيمي إيميليو “كان من المفترض أن تهبط لكن على بعد 150 ياردة من الهبوط سقطت”.

وأضاف “لا نعلم ما الذي حدث أنقذنا الجميع بالقوارب وهي بمثابة مفاجأة: 36 راكبا و11 من الطاقم. الطائرة تغرق الآن”.

وأضاف أن الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي في حوالي الساعة 0930 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش يوم الخميس).

ونُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفى حيث ظل ثمانية، منهم أربعة إصاباتهم خطيرة تشمل كسورا وغيرها حسبما ذكر المتحدث باسم المستشفى.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة إن محققين سيتجهون إلى مكان الحادث في أقرب وقت ممكن لمعرفة ملابساته.

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