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احذروا .. “دوكي دوكي” لعبة واسعة الانتشار تدفع الأطفال للانتحار

احذروا .. “دوكي دوكي” لعبة واسعة الانتشار تدفع الأطفال للانتحار

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احذروا .. “دوكي دوكي” لعبة واسعة الانتشار تدفع الأطفال للانتحار

احذروا .. “دوكي دوكي” لعبة واسعة الانتشار تدفع الأطفال للانتحار
http://almnatiq.net/?p=637576
المناطق - وكالات

حذرت العديد من المدارس البريطانية أولياء الأمور، من لعبة واسعة الانتشار، أدت إلى انتحار أطفال وإصابة كثيرين بالاكتئاب، بسبب طبيعتها “السوداوية”.

وانتشرت لعبة “دوكي دوكي” بشكل كبير بين المراهقين، وهو بمثابة تطبيق للمواعدة بين طلبة المدارس.

ورغم أن التطبيق الذي يأخذ شكل لعبة، يبدأ بصورة مبهجة، لكنه سرعان ما يحظى بطابع سوداوي، يدفع المراهقين للاكتئاب.

وتتحدث بعض شخصيات اللعبة عن إصابتها بالاكتئاب ورغبتها في الانتحار، ثم تظهر في مشاهد لاحقة بعد إقدامها على الانتحار بالفعل، حسب ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

وقال أولياء أمور، إن أبناءهم أقدموا على الانتحار بعد أن حملوا اللعبة على هواتفهم، وذكرت أم أن ابنها أخبرها أنه أصبح يخاف من اللعبة، قبل انتحاره.

يشار إلى أنه تم تحميل اللعبة 5 ملايين مرة، منذ إطلاقها في سبتمبر 2017.

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