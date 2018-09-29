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مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي اليمن

مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي اليمن

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مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي اليمن

مقتل قيادي حوثي ومرافقيه بغارة للتحالف العربي غربي اليمن
http://almnatiq.net/?p=637582
المناطق - وكالات

كشفت مصادر عسكرية يمنية، الجمعة، عن مقتل قائد ميداني في ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارة شنتها طائرات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن.

وذكرت مصادر ميدانية وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”، أن طائرات التحالف استهدفت علي محمد محمد بدير، الملقب بـ”أبو عدي”، وكان برفقة 10 من المسلحين المرافقين، مما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وقالت المصادر إن بدير وقائد ما يسمى “فريق الاقتحامات والتدخل السريع” في ميليشيات الحوثي الإيرانية، قتلا في الغارة التي نفذتها طائرات التحالف العربي قبل 3 أيام، في محافظة الحديدة.

وكان القيادي الحوثي علي أحمد المعوضي، الملقب بـ”أبو مقدام” قد لقي مصرعه مؤخرا، في غارة مماثلة للتحالف العربي، بمنطقة الكيلو 10 على أطراف مدينة الحديدة.

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