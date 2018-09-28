” أبو شامه ” مديراً لمكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك

” أبو شامه ” مديراً لمكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك

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” أبو شامه ” مديراً لمكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك

” أبو شامه ” مديراً لمكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=637585
تبوك - علي العميري:

أصدر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية حمد الرميح قراراً بتكليف الأخصائي الاجتماعي احمد بن مطير ابوشامة مديراً لمكتب مكافحة التسول بمنطقة تبوك

ويعد ابوشامة من الكفاءات المتخصصة في علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بالاضافة الى الاختصاص العالي في الإرشاد الاسري ،وتقلد عدد من المناصب الإدارية مدير العلاقات العامه والاعلام والمتحدث الرسمي لفرع الوزاره لمنطقة تبوك، مدير لادارة البرامج والانشطه لفرع الوزاره

وثمن أبو شامة لمدير عام الموارد البشرية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الثقة بتكليفه لمكتب مكافحة التسول بتبوك سائلاً الله أن يوفقه لأداء الأمانة وأن يعينه على أداء مهامه الوظيفية.

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