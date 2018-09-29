احدث الأخبار

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر الإرهاب في العالم
أبرز المواد
 هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس
أبرز المواد
 مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم
أبرز المواد
 مومياء تفجر مفاجأة عن التحنيط !
أبرز المواد
 للمرة الأولى.. عقد مؤتمر لإعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة 2019 غدا
أبرز المواد
 تهديدات “إيرانية” تغلق القنصلية الأمريكية في البصرة
أبرز المواد
 ترمب يأمر «إف بي آي» بالتحقيق في مزاعم التحرش ضد كافانو
أبرز المواد
 أعضاء “غرفة جازان ” يزورون ميناء جازان ومؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق
أبرز المواد
 وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل
أبرز المواد
 نص كلمة الجبير أمام الأمم المتحدة: نقف على إرثٍ عظيم من المبادئ والثوابت
أبرز المواد
 جامعة تبوك تطور مقررات المتطلبات الجامعية
أبرز المواد
 الجبير يستقبل رئيس الهيئة التفاوضية للمعارضة السورية
أبرز المواد
الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر الإرهاب في العالم

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر الإرهاب في العالم

أبرز المواد
هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس

هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس

أبرز المواد
مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم

مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم

أبرز المواد
مومياء تفجر مفاجأة عن التحنيط !

مومياء تفجر مفاجأة عن التحنيط !

أبرز المواد

تهديدات “إيرانية” تغلق القنصلية الأمريكية في البصرة

تهديدات “إيرانية” تغلق القنصلية الأمريكية في البصرة
http://almnatiq.net/?p=637588
المناطق - وكالات

أعلنت الولايات المتّحدة، الجمعة، إغلاق قنصليّتها في البصرة، متحدثة عن “تهديدات” نسَبتها إلى إيران، بعد احتجاجات دمويّة شهدتها هذه المدينة الواقعة في جنوب العراق.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت إلى أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو أمر بـ”المغادرة المنظّمة” لجميع الموظفين الأميركيّين من البصرة، موضحةً أنّ الخدمات القنصليّة ستؤمّنها السفارة الأميركية في بغداد.

وقال الوزير الأميركي في بيان “منذ بضعة أسابيع، ازدادت التهديدات لموظّفينا ومرافقنا في العراق”.

وأضاف أن هذه التهديدات مصدرها “الحكومة الإيرانيّة وقوة القدس التابعة للحرس الثوري ومليشيات يساعدها ويسيطر عليها ويديرها قائد قوّة القدس قاسم سليماني”.

وأوضح وزير الخارجيّة الأميركي “لقد حصلت حوادث متكرّرة لإطلاق نار غير مباشر باتّجاه قنصليّتنا العامة في البصرة، وبخاصّة في الساعات الأربع والعشرين الماضية”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بومبيو “لقد أوضحت لإيران أن الولايات المتحدة سترد فورا وبشكل مناسب على أي هجوم” يستهدف منشآت أميركية.

وقال “لقد أبلغت حكومة إيران بأن الولايات المتحدة ستحمّل إيران مسؤوليّة مباشرة عن أيّ ضرر يلحق بالأميركيين، أو بمنشآتنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء أكان ذلك (الضرر) مرتكباً من جانب قوات إيرانية بشكل مباشر أو من جانب مليشيات مرتبطة بها”.

 

روابط ذات صلة

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر الإرهاب في العالم

الخارجية الأمريكية: النظام الإيراني ينشر الإرهاب في العالم
هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس

هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس
مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم

مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*