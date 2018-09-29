فيسبوك» يعترف باستغلال هواتف مستخدميه

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اعترف موقع فيسبوك باستخدامه أرقام هواتف المستخدمين، من بين غيرها من البيانات الشخصية، لحُسن توجيه الإعلانات التجارية إلى الفئة المناسبة، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها دراسة جامعية. فإضافة إلى البيانات الشخصية التي يضعها المستخدم على «فيسبوك» والتي صارت تُستخدم في توجيه الإعلانات التجارية إلى جمهور مناسب بحسب مكان الإقامة والعمر والاهتمامات وغيرها، صار رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، اللذان يوضعان لتأمين حماية الحساب من القرصنة، من العناصر التي يستفيد منها الموقع لهذه الغاية التجارية. وبحسب الدراسة الجامعية المنشورة أخيرا على موقع «غيزمودو» المتخصص، لا يقول «فيسبوك» صراحة إنه يستخدم هذه البيانات الشخصية في توجيه الإعلانات. وعلّقت متحدثة باسم الموقع قائلة «نحن نستخدم المعلومات التي يقدّمها المستخدمون لنقدّم خدمة مناسبة لهم». فيما أكدت الدراسة أن «فيسبوك» يستخدم أيضا الأرقام الهاتفية المحفوظة على هاتف المستخدمين ممن يتيحون للموقع الاطلاع عليها لمساعدتهم في العثور على أصدقاء، لأهداف إعلانية، وهو ما لا يعرفه المستخدمون.