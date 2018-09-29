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حفلة زفاف غاطس تحت مياه البحر الأحمر!

حفلة زفاف غاطس تحت مياه البحر الأحمر!
http://almnatiq.net/?p=637594
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عقد شاب مصري قرانه على فتاة بريطانية تحت الماء في منطقة دهب على ساحل البحر الأحمر (الجمعة)، فيما تداول مغردون مصريون مقطع فيديو يظهر فيه الشاب هشام محمد وهو يعقد قرانه على فتاة بريطانية، تدعى صوفيا، بمنطقة اللايت هاوس في دهب بمحافظة جنوب سيناء. وأقام العريس قاعة زفاف بسيطة وسط الشعاب المرجانية، مرتدياً وعروسه والمأذون أسطوانات الأكسجين الخاصة بالتنفس، وذلك في تقليد ليس جديدا على المنطقة التي جرت بها من قبل حالة زفاف مماثلة. وظهرت العروس مرتدية فستان الزفاف الأبيض، وتبادلت مع عريسها ارتداء خاتم الزفاف، والتقاط الصور التذكارية. وتبين أن العروس من هواة الغطس، وبنت مدرب غطس محترف، وقررت أن تكون حفلة زفافها جديدة وغير تقليدية، لذلك فكرت في اللجوء إلى طريقة جديدة وفريدة من نوعها، بحسب تعبيرها. وكان عروسان عقدا قرانهما قبل عامين في المنطقة نفسها تحت الماء أيضا.

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