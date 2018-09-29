الاحتجاجات تجبر ألمانيا على تعديل برنامج زيارة إردوغان

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أجبرت المخاوف الأمنية جراء الاحتجاجات والخلافات السياسية السلطات الألمانية على إدخال تغييرات في اللحظة الأخيرة على جدول زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (السبت)، وهو اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى ألمانيا.

وبعد اجتماع على الإفطار مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيتوجه إردوغان إلى كولونيا حيث سيفتتح المسجد المركزي الجديد في المدينة، الذي عانى من سلسلة من الفضائح المتعلقة بالتكلفة والبناء.

ودفعت المخاوف الأمنية سلطات مدينة كولونيا إلى اتخاذ قرار في وقت متأخر من يوم أمس بإلغاء خطط لإقامة حدث كبير في الهواء الطلق في المسجد.

وقالت المدينة، إنه يمكن المضي قدماً في إقامة حفل الافتتاح ولكن بحضور المدعوين فقط ومن بينهم وزراء في الحكومة التركية، بعد أن كان مقرراً أن يلقي إردوغان خطبة أمام العامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة جدولة اجتماع مع رئيس وزراء ولاية شمال الراين فيستفاليا، أرمين لاشيت، ليتم الاجتماع في مطار كولون بون، بعد أن تم إلغاء اجتماع مخطط له في قلعة وان، بسبب رفض مالك الموقع السماح بدخول الرئيس التركي، إذا قال إن أردوغان غير مرحب به لأسباب سياسية.

وقال لاشيت إنه يأمل في مناقشة حرية الصحافة في تركيا ووضع بعض الألمان المحتجزين هناك.