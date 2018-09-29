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الصحة» تطلق حملة تعريفية لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال

الصحة» تطلق حملة تعريفية لخدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال
http://almnatiq.net/?p=637611
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنها ستطلق في 28 من شهر سبتمبر الجاري حملة تعريفية عن خدمة التنبيه بمواعيد تطعيمات الأطفال الدورية، وتستمر لمدة أربعة أسابيع.

وأوضحت الصحة أن الحملة تستهدف الآباء والأمهات في جميع مناطق المملكة، وتشكل تواصلاً لجهود الوزارة في الحفاظ على صحة الأطفال وحمايتهم، وحماية فئات المجتمع من الأمراض، حيث قامت الصحة بإنشاء خدمة لتذكير الآباء والأمهات بمواعيد تطعيمات أطفالهم الأساسية ضد الأمراض المستهدفة، بحيث ترسل رسالة نصية عبر الهاتف المحمول أو عن طريق البريد الإلكتروني قبل أسبوع من موعد التطعيم.

وتمثل هذه الحملة أنموذجاً لتوجهات الصحة لاستثمار التقنيات الحديثة، وتحقيق الاستفادة المثلى منها وبما ينعكس إيجاباً على الخدمات الصحية.

وأبانت الصحة أنه بالإمكان الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق زيارة الرابط: www.moh.gov.sa/Vacc.

يشار إلى أن وزارة الصحة قامت مؤخراً بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية؛ بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم، وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني 2020 سعياً لتحقيق الرؤية المملكة 2030.

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