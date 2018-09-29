السكر.. هل يسبب الإصابة بمرض السكري ؟

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كشفت دراسات أمريكية حديثة أن متناولي المشروبات المحلاة بالسكر المضاف يتعرضون لخطر أكبر بنسبة 25% للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، من غيرهم، ويؤكد البروفيسور ميشيل نوسنزفيج كبير الباحثين في معهد هاورد هيوز الطبي بجامعة روكفلر أن تناول مشروب واحد محلى بالسكر المضاف يومياً يجعلك عرضة بنسبة 13 ٪ للإصابة بمرض السكري. ما يثبت ذلك أن أغلب البلاد التي تستهلك كميات كبيرة من السكر المضاف لديها نسبة عالية من المصابين بالمرض. ولكن هذه الدراسات لم تثبت حتى الآن أن تناول السكر يسبب السكري بشكل صريح. ويعتقد الأطباء أن السكر المضاف يتسبب في المرض بشكل مباشر بسبب تأثير الفركتوز على الكبد، ما يؤدي إلى إنتاج كميات غير طبيعية للأنسولين في البنكرياس، وبالتالي زيادة خطر الإصابة. كما يتسبب في الإصابة بشكل غير مباشر بزيادة الوزن والدهون وهما عاملان يؤديان للإصابة. وتوصي منظمة الصحة العالمية بتناول ما لا يزيد عن 10 ٪ من السعرات الحرارية المطلوبة للجسم يومياً من السكريات المضافة