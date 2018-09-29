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المطلق : يجوز لرجال الأمن والأطباء جمع الصلوات

المطلق : يجوز لرجال الأمن والأطباء جمع الصلوات
http://almnatiq.net/?p=637630
المناطق_الرياض

قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه يجوز جمع الصلوات لرجال والأطباء حال انشغالهم بالمهمات والمواجهات.
وأضاف “المطلق” في رده حول مسألة الجمع والقصر للمسافر في برنامج الجواب الكافي في قناة المجد أمس: : “رجال الأمن الآن، سواء كانوا في مكافحة المخدرات، أو سلاح الحدود، أو في المدن يتابعون قضية، ويخشون لو أنهم صلوا تفوت عليهم، أو شيء من هذا، يجوز الجمع مع أنهم في المدينة”.
وتابع: “يجوز الجمع بين الصلوات حال الإقامة عند الحاجة لو أن طبيبًا الآن يريد الدخول لعملية تستمر 4 ساعات يجوز أن يجمع. ولدينا الآن رجال الدفاع المدني في حال مباشرة الحرائق يجوز لهم الجمع. وكذلك رجال مكافحة الإرهاب في مواجهاتهم الإرهابيين”.
وقال ” “أنا عندي يجوز القصر والجمع بين الصلوات إلى 19 يومًا عند الحاجة”. مشيرا إلى حديث ابن عباس: “أقام النبي – صلى الله عليه وسلم – تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة”.

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