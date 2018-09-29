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الحكومة اليمنية تؤمّن 22 منفذًا لتدفق المساعدات الإغاثية

الحكومة اليمنية تؤمّن 22 منفذًا لتدفق المساعدات الإغاثية
http://almnatiq.net/?p=637633
المناطق_وكالات

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، إن حكومة بلاده أمّنت (22) منفذًا؛ لإيصال المساعدات الإغاثية أمام المنظمات الإغاثية إلى البلاد.

وأكد فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، حرص الحكومة الشرعية على ضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى عبر الموانئ والمطارات والمنافذ البرية في المحافظات كافة.

وأفاد أن الحكومة “ترحب بإيصال كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتعمل على توفير كل الأساليب والطرق لإيصال المساعدات إلى اليمن، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية الانقلابية هي من تعيق إيصال المساعدات الإنسانية في الطرق المؤدية إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها”.

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