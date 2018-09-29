الخارجية الأمريكية: مصممون على إنهاء أنشطة إيران الخبيثة

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قالت المتحدثة الرسمية باللغة العربية، لوزارة الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، إن الولايات المتحدة ستسلط الضوء في الأمم المتحدة على انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي، وخاصة تسليحها الحوثيين بالصواريخ البالستية التي تهدد المملكة السعودية ودول المنطقة.

وأضافت إن واشنطن تعتزم الاستفادة من هذه الفرصة في الأمم المتحدة لحشد المجتمع الدولي، لمحاسبة إيران والمشاركة في جهودنا الدبلوماسية، للضغط على النظام الإيراني لتغيير سلوكه.

وأوضحت تشوسانو أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي لأن به ثغرات كثيرة، قائلة: هناك ثغرات في مجال عدم وجود أي بنود حول الصواريخ البالستية وفقا للرياض.

وأن هناك قيود على البرنامج النووي في إيران ستنتهي صلاحيتها بعد سنوات، ونحن لا نريد ذلك، نريد ألا تمتلك إيران أسلحة نووية، لذلك نسعى لإبرام اتفاق قوي يشمل كل نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة.