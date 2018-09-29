تعرّف على حالة الطقس اليوم السبت

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http://almnatiq.net/?p=637639
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت) سماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها، وكذلك لاتزال فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة) في حين يستمر الطقس رطب على السواحل الشرقية و الغربية للمملكة مع فرصة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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