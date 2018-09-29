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سامي الجابر يستعد للمنافسة على منصب جديد!

سامي الجابر يستعد للمنافسة على منصب جديد!

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سامي الجابر يستعد للمنافسة على منصب جديد!

سامي الجابر يستعد للمنافسة على منصب جديد!
http://almnatiq.net/?p=637647
المناطق_الرياض

يستعد رئيس الهلال السابق ولاعب المنتخب السعودي سامي الجابر بتجهيز ملفه الانتخابي للترشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدءًا من 2019 ولمدة أربع سنوات مقبلة، وذلك بتأييد ومباركة لهذه الخطوة من غالبية دول الاتحادات المحلية الآسيوية.
وبحسب “الحياة”، سيحظى الجابر بدعم الدولة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة في هذه الخطوة المهمة نحو رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
تقدير كبير
ويمتلك الجابر الكثير من المزايا التي تجعل طريقه لرئاسة اتحاد القارة يسيرًا وقريبًا عن بقية المترشحين، إذ إنه يحظى بتقدير كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، نظير أرقامه الدولية في كرة القدم، وخوضه غمار اللعب والإدارة والتدريب والرئاسة عبر أندية عدة في الخليج وأوروبا مع دراسته الأكاديمية، التي وصل بها إلى مرحلة الماجستير في تخصص الإدارة الرياضية.

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