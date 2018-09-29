جامعة تبوك تطور مقررات المتطلبات الجامعية

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في إطار سعي جامعة تبوك إلى تحقيق متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي، أوضح عميد كلية التربية والآداب الدكتور محمد بن ماجد البليهشي أن كلية التربية والآداب حرصت على تقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلابها وطالباتها وذلك بإجراء مراجعة دورية لمحتويات المقررات العلمية بهدف مواكبة التطور في معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ومن هذا المنطلق قامت الكلية بتطوير مقررات المتطلبات الجامعية التي تدرّس من خلال الأقسام التابعة لها.

وأضاف البليهشي إنه تم تطوير وتأليف وطباعة مقرر المهارات اللغوية، ومقرر مهارات الاتصال، ومقرر مهارات التعلم والتفكير والبحث، بما يتوافق ومتطلبات الجودة وهي تدرّس اعتباراً من الفصل الأول لهذا العام 1439-1440هـ.،

كما تسعى الكلية إلى إنهاء مراجعة وطباعة مادة مهارات الكتابة، كذلك تعمل الكلية على إقرار مؤلفات جديدة لمقررات الثقافة الإسلامية 1 و 2 و 3 و 4 عبر المجالس المختصة، والتي سيتم تدريسها وتوفيرها للطلاب اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني القادم إن شاء الله.

وأردف إن قسم اللغات والترجمة بالكلية قد حصل مؤخرا على اعتماد دولي من جهة اعتماد هي الأهم في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروفة باسم هيئة اعتماد برامج اللغة الإنجليزية(CEA)، كما استكمل برنامج اللغة العربية حاليا متطلبات الاعتماد البرامجي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA .

وفي نهاية تصريحه شكر البليهشي معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي على توجيهه ودعمه ومتابعته لخطط الكلية وتطويرها والسعي بها إلى الأفضل.