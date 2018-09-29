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مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم

مقتل “أبو مكيه” مسؤول الحشد للحوثي في جبهة الملاحيط .. و 12 عنصرا بكمين في باقم
http://almnatiq.net/?p=637678
المناطق - وكالات

قتل مسؤول الحشد والتعزيزات للمليشيا الانقلابية المدعو أبو مكيه ، مع عدد من مرافقيه خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة الملاحيط .
كما قتل 12 عنصرًا من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وأصيب آخرين في كمين محكم لقوات من الجيش الوطني في مديرية باقم شمال محافظة صعده.
وقال رئيس عمليات اللواء 102 قوات خاصة العقيد كنعان الأحصب، إن قوات الجيش استدرجت مجموعة من المليشيا بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة شرق مركز مديرية باقم، ومن ثم باغتتها بهجوم مفاجئ.
وأشار الأحصب في تصريح لموقع /سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى مقتل 12 عنصرًا من المليشيا في الكمين بينهم قائد المجموعة المدعو عبداللطيف الأشول فيما أصيب آخرون ولاذ الباقون بالفرار.
وعلى الصعيد ذاته، قصفت مدفعية اللواء مجاميع من عناصر المليشيا احتشدت في إحدى مزارع مركز مديرية باقم وكانت تستعد للتسلل إلى أحد مواقع الجيش في محيط مركز المديرية.
وأوضح قائد المدفعية في ذات اللواء، العقيد مقداد المصعبي، أن القصف أسفر عن مصرع واصابة العشرات من عناصر المليشيا.

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