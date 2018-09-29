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هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر الحوثي من مناطق تمركزه غرب حيس

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أعلن الجيش اليمني، نجاح عملية عسكرية له في تمشيط عدد من المزارع والمناطق كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في غرب مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقال بيان بألوية العمالقة في الجيش اليمني، إن قوات من اللواء السابع في الألوية شنت وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي هجومًا مباغتًا استهدف ثكنات عسكرية غرب مديرية حيس وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية هناك واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة تابعة للانقلابيين الحوثيين.
وأضاف البيان الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قوات الجيش أسرت خلال العملية قياديًا ميدانيًا من المليشيا الحوثية يدعى محمد علي صالح غالب السويدي، فيما قتل عدد من مرافقيه مصرعهم.

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