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عدد هائل لقتلى زلزال إندونيسيا.. ومأساة “تحت الأنقاض”
http://almnatiq.net/?p=637692

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا إن عدد قتلى الزلزال وما تبعه من مد بحري ارتفع إلى 384 شخصا، في حين لا يزال أشخاص في عداد المفقودين، إذ لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم حتى الآن.

وضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريخيتر مدينة بالو البالغ عدد سكانها حوالي 350 ألف نسمة بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 1.5 متر، الجمعة، إثر الزلزال العنيف.

وحذرت السلطات الإندونيسية من أن حصيلة القتلى قد ترتفع بسرعة في ظل وجود عشرات السكان تحت أنقاض المباني والمنازل والفنادق والمستشفيات التي دمرها الزلزال.

وقال مسؤول إندونيسي: “نعتقد أن العشرات أو المئات لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض. المركز التجاري الرئيسي في بالو انهار وفندق روا روا انهار وكان فيه 80 غرفة، من بينها 76 غرفة مشغولة”.

وضرب الزلزال جزيرة سولاويسي، وكانت قوته أكبر من سلسلة الهزات الأرضية التي أوقعت أكثر من 500 قتيل وحوالي 1500 جريح في أغسطس في جزيرة لومبوك المجاورة لبالي.

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