الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تبدأ القبول في برامج الدراسات العليا

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بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في عمادة الدراسات العليا القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1441 / 1440 هـ ولمدة أسبوعين عبر البوابة الإلكترونية للعمادة .

وأوضحت عمادة الدراسات العليا أن البرامج المتاحة جميعها من برامج التعليم الأساسي الصباحي في كليات الشريعة والدعوة وأصول الدين والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية والحديث الشريف واللغة العربية .