مناقشة معايير تصنيف شرورة مدينة صحية عالمية

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نوقشت معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيف شرورة مدينه صحية عالمية وذلك في قاعة الاجتماعات في الموفمبيك بمدينة الرياض بحضور خبيرة منظمة الصحة العالميه في لشرق المتوسط الدكتوره / سمر الفقي والمشرف العام على البرنامج في المملكة الدكتور / جمال نضر خاشقجي ومنسق البرنامج الاستاذ سليمان علي بن قرامز وقد تم مناقشة ثمانون معيار تشمل عدة نواحي اقتصاديه وبيئيه واجتماعية وصحية والشراكة المجتمعية وقد ابدت خبيرة المنظمه اعجابها بالاعمال المقدمة لها من قبل منسق شرورة الصحية وبهذا الانتقال للمرحله الاخيرة وهي زيارة نهائية متوقعه في ديسمبر لاعتماد شرورة مدينه صحية على الخارطة العالمية .