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اتفاق على مواجهة “تهديدات إيران” للمنطقة

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اتفاق على مواجهة “تهديدات إيران” للمنطقة

اتفاق على مواجهة “تهديدات إيران” للمنطقة
http://almnatiq.net/?p=637707
المناطق - وكالات

دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس الجمعة، في نيويورك إلى التوحد في مواجهة إيران.

وقال بومبيو أمام وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وعمان)، وكذلك مصر والأردن “لدينا جميعاً مصلحة مشتركة في مجموعة واسعة من القضايا التي لها علاقة بالأمن”.

وأكد في مستهل اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة “إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، وإرساء السلام والاستقرار في سوريا”.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن “جميع المشاركين في اللقاء” كانوا “متفقين على ضرورة مواجهة التهديدات التي تمثلها إيران ضد المنطقة والولايات المتحدة”.

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